Artvin\'de Jandarmaya Çığ Eğitimi

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Artvin'de jandarma personeline yönelik çığ felaketlerinde arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Artvin Valiliği koordinesinde AFAD Müdürlüğünce Şavşat Jandarma Komutanlığı ile Borçka Camili Jandarma Karakol Komutanlığı personeline yönelik eğitim organize edildi.

Personele, olası çığ felaketlerine karşı hazırlıklı olmaları ve hızlı müdahale edebilmeleri amacıyla çığda arama kurtarma teknikleri ve çığ tespit cihazı kullanımına ilişkin eğitim verildi.