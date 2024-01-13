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Artvin'de kar yağışı etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika
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Artvin'de kar yağışı etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu

Artvin'de gece itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 58 köy yolunun ulaşıma kapanırken, kartpostalı manzaralar ortaya çıktı. Sabah beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Ekipler kar temizleme çalışmalarına başladı.

Artvin\'de kar yağışı etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu
13.01.2024 - 16:55,  Güncelleme: 16:57
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Artvin'de kar yağışı etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu

ARTVİN - Artvin'de gece itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 58 köy yolunun ulaşıma kapanırken, kartpostalı manzaralar ortaya çıktı.

Artvin'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İl merkezinde 20 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimde yer yer 1 metreye ulaştı.

Sabah beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler yolda kalınca, zincir takmak zorunda kaldı. Yayalar ise karlı yollarda ilerlemekte zorlandı.

Ekipler kar temizleme çalışmalarına başladı

Kar yağışının etkili olduğu şehir merkezinde, belediye ekipler kar temizleme çalışmalarına sürdürüyor. Beyaza bürünen cadde ve sokaklar belediye ekiplerince temizleniyor. Köylerde ise İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun çapa sarf ediyor.

Kette 58 köy yolu ile ulaşım sağlanamazken, kar yağışı devam ediyor.

Kaynak: İHA
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