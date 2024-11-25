Artvin'de Kar Yağışı Nedeniyle Kapalı Köy Yolları İçin Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Artvin'de Kar Yağışı Nedeniyle Kapalı Köy Yolları İçin Çalışmalar Devam Ediyor

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Artvin'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 127 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Yusufeli ilçesinde eğitim bir gün ara verilirken, hava koşulları çalışmaları zorlaştırıyor.

25.11.2024 14:25  Güncelleme: 14:29
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Artvin'de kapalı olan köy yolları için çalışmalar sürüyor

ARTVİN - Artvin'de etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşım ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yusufeli ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verilirken, şehir genelinde 127 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolları yeniden açmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Ardanuç'ta 19, Şavşat'ta 45 ve Yusufeli'nde 63 köy yolu olmak üzere toplam 127 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle birlikte yolları açmak için seferber oldu. Ekiplerin yoğun mesai yaptığı belirtilirken, hava koşullarının zorluğu çalışmaların hızını etkiliyor.

Artvin merkeze bağlı Kafkasör Yaylası'nda da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Belediye ekipleri, yayla yollarını temizlemek ve yolda kalan araçlara yardım etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, kar yağışının devam etmesi durumunda vatandaşların özellikle kırsal alanlarda zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri ve meteorolojik uyarıları dikkate almaları gerektiğini belirtti.

Artvin\'de Kar Yağışı Nedeniyle Kapalı Köy Yolları İçin Çalışmalar Devam Ediyor
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Artvin'de Kar Yağışı Nedeniyle Kapalı Köy Yolları İçin Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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