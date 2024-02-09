Paletli iş makinesi kardan kapanan köy yolunda battı - Son Dakika
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Paletli iş makinesi kardan kapanan köy yolunda battı

Artvin'in Borçka ilçesinde, Camili köyünde hayatını kaybeden bir kişinin cenazesinin defni için çalışma yapan paletli iş makinesi, yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Diğer iş makineleriyle kurtarma ve yol açma çalışması başlatıldı.

09.02.2024 15:28  Güncelleme: 15:28
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ARTVİN'in Borçka ilçesinde cenaze defni için kardan kapanan köy yolunu ulaşıma açmaya çalışan paletli iş makinesi yoğun karda battı.

İlçede kardan kapalı köy yolları açmak için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin Camili (Macahel) köyünde hayatını kaybeden Tevfik Paker'in cenazesinin defni için yol açma çalışması yapan paletli iş makinesi, yoğun kar nedeniyle batınca yolda mahsur kaldı. Bölgeye takviye gönderilen diğer iş makineleriyle kurtarma ve yol açma çalışması başlatıldı.

Paletli iş makinesi kardan kapanan köy yolunda battı
Kaynak: DHA

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