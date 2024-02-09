Paletli iş makinesi kardan kapanan köy yolunda battı

TIR'dan düşen tonlarca balık yola saçıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Bu durum sonucunda yaklaşık bir ton balık yola saçıldı. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.