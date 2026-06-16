Artvin'de KÖYDES Toplantısı Yapıldı

Artvin'de Köylerin Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı, Vali Turan Ergün başkanlığında yapıldı.

Ergün, valilik toplantı salonunda organize edilen programda, merkez ve ilçeler için tahsis edilen 184 milyon 408 bin lira KÖYDES ödeneğinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ödeneklerin verimli, etkin ve hızlı şekilde kullanılması gerektiğine dikkati çeken Ergün, yatırımların proje süreçlerinin her aşamasının titizlikle takip edilmesine yönelik talimat verdi.

Toplantıda, il genelinde yürütülen KÖYDES projeleri değerlendirilerek, önümüzdeki dönemde köylerin içme suyu, beton yol ve diğer altyapı yatırımlarına yönelik kararlar kabul edildi.

Toplantıya, Vali Turan Ergün'ün yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz Boz, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Makar, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum yöneticileri katıldı.