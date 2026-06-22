Kaza, önceki gün saat 16.30 sıralarında Borçka-Hopa kara yolu Cankurtaran Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içerisinde giden plakası öğrenilemeyen Umut Y. idaresindeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada Umut Y. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Umut Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kaza, tünel içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Artvin'de Motosiklet Kazası - Son Dakika
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