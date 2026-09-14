Artvin'de otomobil ile kamyon çarpıştı, sürücü Alyüz hayatını kaybetti
Artvin'in Yusufeli ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Serdar Alyüz'ün cenazesi Yusufeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Artvin-Erzurum kara yolunun 54. kilometresindeki Sebzeciler mevkisinde Rahmi T. (54) idaresindeki 53 AY 150 plakalı kamyon ile Hasan Serdar Alyüz'ün (39) kullandığı 34 BKN 606 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Alyüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri incelemesinin ardından Alyüz'ün cenazesi Yusufeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.???????
Kaynak: AA
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