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Artvin'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Artvin'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Artvin\'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
06.01.2024 - 16:09,
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Yusufeli-İspir karayolunun Serin Dere Mahallesi mevkisindeki T-19 tünelinde Nurettin Aydemir'in (75) kullandığı 26 DM 473 plakalı otomobil ile Muharrem Topçu (42) yönetimindeki 61 ADH 579 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Nurettin ve beraberindeki Fatma (72), Salih (67) ve Nazire Aydemir (60) ile diğer aracın sürücüsü Muharrem Topçu, Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Artvin'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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