Artvin\'de saman taşıyan tırda 15 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel

Artvin'de saman taşıyan tırın dorsesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Borçka- Hopa kara yolu Cankurtaran Tüneli girişinde saman yüklü tırı durdurdu.

Sürücünün şüpheli hareketleri üzerine tırda arama yapan ekipler, samanların arasına gizlenmiş 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Afganistan uyruklu olduğu belirlenen düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili tır sürücüsü ile organizatör olduğu belirlenen kişi gözaltına alındı.