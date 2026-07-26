Artvin\'de Silahlı Yağma: 2 Tutuklama

Artvin'in Ardanuç ilçesinde silahla kasten yaralama ve yağma olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 21 Temmuz'da ilçede meydana gelen "silahla kasten yaralama" ve "yağma" olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ardanuç Emniyet Amirliği ile Ardanuç Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, olayı gerçekleştirdikleri değerlendirilen firari 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, olayda kullanıldığı öne sürülen tabanca ile yağma sırasında ele geçirilen ziynet eşyaları gömülü halde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, kendilerini polis olarak tanıtarak girdikleri evde bir kişiyi silahla yaralayıp ziynet eşyalarını gasp ettikleri iddia edilen şüphelilerin karı koca olduğu öğrenildi.