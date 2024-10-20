Artvin'de Sonbahar-Kış Buluşması - Son Dakika
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Artvin'de Sonbahar-Kış Buluşması

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Artvin'de sonbahar renkleri ve kış karı aynı karede buluşarak büyüleyici manzaralar oluşturdu.

20.10.2024 12:47
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Artvin'de sonbahar ve kış manzaraları aynı karede böyle görüntülendi

ARTVİN - Artvin'de sonbahar renkleri yaşanırken, ani bastıran kar yağışı, yüksek kesimlerde sonbahar ve kış manzaralarının aynı karede yer almasını sağladı.

Artvin'de etkili olan kar yağışı, bölgeyi büyüleyici bir doğa tablosuna dönüştürdü. Sonbaharın sarı ve turuncu tonları ile kışın beyaz örtüsü, özellikle yüksek rakımlı köylerde ve yaylalarda bir araya gelerek eşsiz görüntüler sundu. Ardanuç ilçesine bağlı, 1.700 rakımda bulunan 90 haneli Geçitli Köyü, bu güzelliğin en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Köyün çevresindeki dağlar karla kaplanırken, köy içinde sonbaharın sarı ve turuncu tonları hakim oldu. Sonbahar ve kışın bu eşsiz birlikteliği, dron kamerasıyla havadan görüntülenerek izleyenleri büyüledi.

Artvin'in farklı noktalarındaki manzaralar, doğa tutkunlarını ve fotoğrafçılık meraklılarını cezbediyor. Hem kışın ilk işaretlerini hem de sonbaharın son demlerini bir arada görmek isteyenler için Artvin, adeta bir doğa cenneti sunuyor.

Sonbahar renklerini fotoğraflamak için bölgeye gelen Emre Karagül, "Sonbahar renklerini çekmek için Ardanuç'a geldik. Kış ve sonbaharı aynı anda yaşıyoruz. Az önce güneş vardı, şimdi kar yağıyor. Çok güzel bir manzara var, çok mutluyuz ve güzel zaman geçiriyoruz" dedi.

İçerik üreticisi Şule Çeylan ise, "Bugün Ardanuç Geçitli Köyü'ne geldik. Sonbahar renklerini görmek için geldik ama bir sürprizle karşılaştık. Yılın ilk kar yağışını gördük. Bu güzel manzaraları çekiyoruz. Sonbaharın renklerini ve karın beyazını aynı anda kaydedebiliyoruz" diye konuştu.

Bölge halkından Hakan Öztürk ise, "Burası Geçitli Köyü. Şu anda köyümüzde 120'ye yakın hane var. Bunun 60'ı burada yaşıyor, 60'ı ise kışın göç ediyor. Ekim ayının sonuna yaklaşıyoruz. Kar beklenmedik bir şekilde yağdı. Normalde kasım ayında kar yağardı ama bu yıl biraz erken geldi. Hayvanlarımız hala dışarıda otluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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