Artvin'de IPARD 3 Programı ve 1. Başvuru Çağrı Dönemi Tanıtıldı - Son Dakika
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Artvin'de IPARD 3 Programı ve 1. Başvuru Çağrı Dönemi Tanıtıldı

Artvin\'de IPARD 3 Programı ve 1. Başvuru Çağrı Dönemi Tanıtıldı

Artvin'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından düzenlenen IPARD 3 Programı ve 1. Başvuru Çağrı Dönemi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, program kapsamındaki yatırım ve hibe desteklemeleri hakkında bilgilendirme yapıldı. 2024 yılında 4 proje başvurusu çağrısının planlandığı belirtildi. Programda çeşitli sektörlerde yüzde 50 ile yüzde 75 arasında hibe desteği verileceği ifade edildi.

17.05.2024 16:39
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Artvin'de, "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD 3 Programı ve 1. Başvuru Çağrı Dönemi" tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezindeki toplantıda, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortak finansa edilen IPARD Programı hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Program kapsamındaki yatırım ve hibe desteklemeleri hakkında sunum yapan TKDK Ardahan İl Koordinatörlüğü Proje Yönetim Birimi Amiri Ömer Karakaş, 2024 yılında 4 proje başvurusu çağrısına çıkılmasının planlandığını söyledi.

Karakaş, 6 yıllık IPARD 3 programına Avrupa Birliğinden 430 Milyon Avro, Türkiye'den ise 125 Milyon Avro olmak üzere toplamda 785,4 Milyon Avro hibe desteğinde bulunulacağını kaydetti.

Karakaş, gıda işleme ve pazarlama, bitkisel üretim, arıcılık, zanaatkarlık, katma değerli ürünler, kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları, enerji, hayvansal üretim, açık alanda bitkisel üretim gibi alanlarda çağrıya çıkılacak olan programda inşaat işleri, makine ekipman, hizmet alımı, görünürlük harcamalarına yüzde 50 ile yüzde 75 oranında hibe desteği verileceğini söyledi.

Arıcılık ve arı ürünleri, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji sektörlerinde de 5 bin ile 500 bin arasındaki harcamalara da yüzde 60 hibe desteği verileceğini aktaran Karakaş, başvuru sahiplerinin Mesleki yeterlilik kriterini sağlaması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Hibe Desteği, Artvin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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