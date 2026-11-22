Artvin'de toprak ve kayaların kapattığı Yanıklı köy yolu yeniden ulaşıma açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin merkeze bağlı Yanıklı köyünün Dereler Mahallesi mevkisinde iki gündür süren yağışların ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya kütlelerinin kapattığı köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Artvin'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kentte iki gündür devam eden yağışların ardından merkeze bağlı Yanıklı köyünün Dereler Mahallesi mevkisinde heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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