Artvin'de Uluslararası Güreş Turnuvası 20 ülkeden 140 sporcuyla başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin'de Uluslararası Güreş Turnuvası 20 ülkeden 140 sporcuyla başladı

Artvin\'de Uluslararası Güreş Turnuvası 20 ülkeden 140 sporcuyla başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin Kültür, Sanat ve Spor Festivali kapsamındaki Uluslararası Mehmet Sosanoğlu Serbest Güreş Turnuvası, 20 ülkeden 140 sporcunun katılımıyla başladı. 15-16 yaş grubunun mücadele ettiği organizasyon yarın sona erecek.

Artvin Kültür, Sanat ve Spor Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Mehmet Sosanoğlu Serbest Güreş Turnuvası, 20 ülkeden 140 sporcunun katılımıyla başladı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Artvin Spor Kulübünün işbirliğinde Artvin Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, 15-16 yaş grubundaki sporcular mücadele ediyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Kara, organizasyonun, Artvin'in uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek güçlü bir şehir olduğunu göstermesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Turnuvanın temel amaçlarından birinin, güreş sporuna uzun yıllar emek veren merhum Mehmet Sosanoğlu'nun adını yaşatmak olduğunu belirten Kara, farklı ülkelerden Artvin'e gelen genç sporcuların hem müsabakalarda mücadele etmelerini hem de birbirlerini tanımalarını hedeflediklerini ifade etti.

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu da güreşin Türk toplumu açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

Güreşin sporcular açısından yalnızca bir spor dalı olmadığını belirten Cicioğlu, bu branşın geçmişten günümüze aktarılan tarihi bir miras olduğunu kaydetti.

Cicioğlu, güreşe başlayan çocuk ve gençlerden öncelikli beklentilerinin iyi birer vatandaş ve sağlıklı birey olarak yetişmeleri olduğunu anlatarak, sporcuların gelecekte ülkeye farklı alanlarda hizmet eden bireyler olmalarını istediklerini belirtti.

Güreşin yalnızca minder üzerinde yaşatılması gereken bir değer olmadığını vurgulayan Cicioğlu, "Güreş sporu bizim için tarihten gelen bir mirastır. Biz bu mirası sadece güreş minderlerinde değil, bütün toplum hayatımızda yaşatmayı hedefliyoruz." dedi.

Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek müsabakalarla sona erecek.

Turnuvanın açılışına, Artvin Vali Vekili İsmail Erdoğan, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sibel Açışlı Çelik, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sporseverler katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Artvin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de Uluslararası Güreş Turnuvası 20 ülkeden 140 sporcuyla başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle evlat olmaz olsun Her şey o testle başladı Böyle evlat olmaz olsun! Her şey o testle başladı
Rize’de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB’de üst düzey diplomatmış Rize'de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB'de üst düzey diplomatmış
Norveç Kralı 5. Harald için Oslo’da cenaze töreni düzenlendi Norveç Kralı 5. Harald için Oslo'da cenaze töreni düzenlendi
Halil Umut Meler’e Şampiyonlar Ligi’nde dev görev Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde dev görev
İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting’e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında “bilgisayar çaldı“ iddiası: O anlar güvenlik kamerasında Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında "bilgisayar çaldı" iddiası: O anlar güvenlik kamerasında

15:19
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı
15:09
22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu
22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu
15:02
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
14:26
İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
14:21
Dört belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
14:06
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 15:32:38. #.0.3#
SON DAKİKA: Artvin'de Uluslararası Güreş Turnuvası 20 ülkeden 140 sporcuyla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement