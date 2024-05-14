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Artvin'de yaban keçileri Deriner Barajı sahasında görüntülendi

ARTVİN - Artvin'de yaban keçileri yiyecek bulmak için indikleri Deriner Barajı sahasında ağaç yapraklarını yerken görüntülendi.

Avlanılması ve evcilleştirilmesi yasak olan yaban dağ keçileri, Artvin Deriner barajı sahasında görüntülendi. Tel örgüler arasından ağaçlar yaprakları otlayan keçiler güvenlik görevlileri tarafından görüntülendi. Şehir merkezine 2 km uzaklıkta bulunan Deriner Barajı sahası yaban keçilerinin yuvası haline geldi. Nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer aldığı için koruma altında olan keçiler güvenlik kulübelerinin yanına kadar geliyor. Üzüm yapraklarını yiyen keçiler daha sonra, yaşam alanlarına geri dönüyor.