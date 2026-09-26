Artvin Hopa'da işletmeci Yazıcı, boğazına yemek kaçan müşteriyi Heimlich'le kurtardı - Son Dakika
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Artvin Hopa'da işletmeci Yazıcı, boğazına yemek kaçan müşteriyi Heimlich'le kurtardı

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Artvin Hopa\'da işletmeci Yazıcı, boğazına yemek kaçan müşteriyi Heimlich\'le kurtardı
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Artvin Hopa'daki balık restoranında 16 Eylül'de yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan müşteri fenalaştı. Restoran sahibi Muzaffer Yazıcı, eğitimini aldığı Heimlich manevrasıyla müşteriyi kurtardı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan müşteriyi, restoran sahibi Muzaffer Yazıcı, Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Eylül'de Hopa ilçesindeki bir balık restoranında meydana geldi. Masada yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçan bir müşteri, nefes alamayınca fenalaştı ve çevredekilerden yardım istemeye başladı. Durumu gören restoran sahibi Muzaffer Yazıcı, müşterisine Heimlich manevrası uygulayarak yiyecek parçasını çıkardı. Müşteri yeniden rahat nefes alırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'EĞİTİMİNİ ALMIŞTIM'

Yaşananları anlatan işletme sahibi Muzaffer Yazıcı, " Geçtiğimiz günlerde müşterimiz yermek yerken boğazına yemek kaçması nefes almakta güçlükte çekti. Ben de durumu hemen fark ettim. Beyefendiye daha öncesinde eğitimini almış olduğum Heimlich manevrasını uyguladım. Sonrasına kendisi tekrar nefes almaya başlayıp, rahatladı. Kendisine çay ikram edip uğurladık" dedi.

Kaynak: DHA
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