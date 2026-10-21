Artvin İl Sağlık Müdürü\'nün genel kurula katılmasına Genel Sağlık-İş tepki gösterdi

(ARTVİN) - Genel Sağlık-İş, Artvin İl Sağlık Müdürü Yunuz Arslan'ın Sağlık-Sen Artvin Şubesi'nin 5. Olağan Genel Kurulu'na katılmasına tepki gösterdi. Sendika, söz konusu katılımın kamu yöneticilerinin tarafsızlığı ve sendikalar arasındaki eşitlik ilkesi açısından incelenmesi için Sağlık Bakanlığı müfettişlerini göreve çağırdı.

Genel Sağlık-İş, Artvin İl Sağlık Müdürü Yunuz Arslan'ın, Sağlık-Sen Artvin Şubesi'nin 5. Olağan Genel Kurulu'na katılmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Artvin İl Sağlık Müdürü Yunuz Arslan'ın, Sağlık-Sen Artvin Şubesi'nin 5. Olağan Genel Kurulu'na katılması, kamu yöneticilerinin tarafsızlığı ve sendikalar arasındaki eşitlik ilkesi açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Kamu yöneticilerinin görevi, herhangi bir sendikanın yanında saf tutmak değil, tüm sendikalara eşit mesafede durmaktır! Kamu görevi yürüten bir yöneticinin belirli bir sendikanın genel kurulunda yer alması, diğer sendikalara ve sağlık emekçilerine karşı eşitlik ilkesinin gözetilip gözetilmediği konusunda haklı tartışmalara neden olur. Kamu makamları hiçbir sendikanın arka bahçesi, hiçbir yöneticinin de belirli bir sendikanın destekçisi olamaz.

Liyakat, tarafsızlık ve eşitlik; kamu yönetiminin vazgeçilmez ilkeleridir. Kamu yöneticileri, kendilerine yakın gördükleri sendikalara göre değil, bütün sağlık çalışanlarına karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. Genel Sağlık-İş olarak Sağlık Bakanlığı müfettişlerini derhal göreve çağırıyoruz! Söz konusu katılımın kamu yöneticilerinin tarafsızlık yükümlülüğü açısından incelenmesini, şeffaf ve objektif bir soruşturma yürütülmesini, ihlal tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında gerekli idari ve hukuki yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz."