Artvin Mavişi Koruma Altında Olmalı

Latince adı "veronica liwanensis" olan ve adını Artvin'in eski ismi "Livane"den aldığı kabul edilen, bölgenin endemik bitkilerinden Artvin Mavişi, hava sıcaklıklarının artmasıyla sarp kayalıklarda görülmeye başlandı.

Hatila Vadisi Milli Parkı ile Çoruh Vadisi'nin sarp ve güneş gören kayalıklarında yayılış gösteren endemik bitki, çiçeğinin rengi nedeniyle bölgede "Artvin Mavişi" olarak biliniyor.

Çiçek açtığı konum itibarıyla ulaşılması güç bölgelerde doğaseverleri karşılayan "Artvin Mavişi" nisan ve mayıs aylarında yayılım gösteriyor. Haziran ayının ortalarından itibaren çiçekleri kurumaya başlayan bitkinin gövdesi ise canlı kalıyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, AA muhabirine, endemik bir tür olan bitkinin koruma altına alınması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Tüfekçioğlu, bitkinin genellikle taşlık ve kayalık alanlarda yetiştiğini ifade ederek, "Çok kötü diyebileceğimiz taşlık alanlarda yetişmesi bitkiyi önemli kılıyor. Çok güzel görüntüsü ve harika mavi rengi olan bir türümüz. Avrupalılar bu bitkiyi bölgeden götürerek kaya taşlarından yaptıkları yaya yollarının arasına dikmişler ve güzel bir peyzaj elde etmişler. Bizde de park ve bahçelere dikilmesi gereken bir tür olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Latince adı "veronica liwanensis"in olan bitkinin ismini Artvin'in eski adı olan "Livane"den aldığını aktaran Tüfekçioğlu, bitkinin ana yayılış alanının Çoruh Vadisi olduğunu söyledi.

"Mavi rengi ile doğayı ve kayalıkları güzelleştiren bir tür"

Çoruh Vadisi'ndeki taşlık ve kayalık alanların yoğunluğuna dikkati çeken Tüfekçioğlu, "Mavi rengi ile doğayı ve kayalıkları güzelleştiren bir tür. Mavi, doğada denizler dışında pek görünen bir renk değil. Taşlık ve kayalık alanlarda yetişebilen çok az sayıda tür var. Bunun için de bulunmaz bir nimet olarak görünüyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, bitkinin literatüre göre neslinin tehlike altında olmadığına dikkati çekerek, "Doğada gördüğümüz bitkinin sayısı az olduğu için korunması gereken türler arasına alınıp tohumdan çoğaltılması lazım." dedi.