Artvin Şavşat'ta çıkan yangında 3 ev, 3 ahır ve 3 samanlık zarar gördü - Son Dakika
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Artvin Şavşat'ta çıkan yangında 3 ev, 3 ahır ve 3 samanlık zarar gördü

Artvin Şavşat\'ta çıkan yangında 3 ev, 3 ahır ve 3 samanlık zarar gördü

Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 3 ahır ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

21.08.2024 20:16
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Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 3 ahır ve 3 samanlık zarar gördü.

İlçeye bağlı Çukur köyü Digazeler Mahallesi'nde akşam saatlerinde Şemsettin Köse'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki ev, ahır ve samanlıklara da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Şavşat Belediyesi İtfaiyesi, Şavşat Orman İşletme Şefliği, jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonrasında yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında, Şemsettin Köse, Dursun Yılmaz ve Cemile Yılmaz'a ait 3 ev, 3 ahır ve 3 samanlık kullanılmaz hale geldi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Artvin Valisi Cengiz Ünsal, ilçe kaymakamı Bayram Köse'den bilgi alarak yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Ünsal, can kaybı ve yaralı bulunmamasının sevindirici olduğunu vurgulayarak, yangından zarar gören ailelerle ilgili ne gerekiyorsa yapacaklarını ve kimsenin mağdur edilmeyeceğini söyledi.

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik de bölgeye giderek yürütülen çalışmaları yerinde takip etti.

Kaynak: AA

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