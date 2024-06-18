Artvin Şavşat'ta otomobil dere yatağına yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika
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Artvin Şavşat'ta otomobil dere yatağına yuvarlandı: 4 yaralı

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Kireçli köyünde meydana gelen kazada, Özkan S. tarafından kullanılan otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki 3 kişi, Şavşat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

18.06.2024 14:43
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Artvin'in Şavşat ilçesinde otomobilin dere yatağına yuvarlandığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

İlçenin Kireçli köyüne bağlı Koşliyet Mahallesi'nde Özkan S'nin kullandığı 34 EJA 821 plakalı otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve beraberindeki Nurdane S, Turgut ve İfaze E, olay yerindeki müdahalenin ardından Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin Şavşat'ta otomobil dere yatağına yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin Şavşat'ta otomobil dere yatağına yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika
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