Artvin Şavşat'ta otomobil dere yatağına yuvarlandı: 4 yaralı

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Artvin'in Şavşat ilçesinde otomobilin dere yatağına yuvarlandığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

İlçenin Kireçli köyüne bağlı Koşliyet Mahallesi'nde Özkan S'nin kullandığı 34 EJA 821 plakalı otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve beraberindeki Nurdane S, Turgut ve İfaze E, olay yerindeki müdahalenin ardından Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.