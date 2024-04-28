Artvin Şavşat'taki Bazgiret Şelalesi Karlar İçinde Coşuyor - Son Dakika
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Artvin Şavşat'taki Bazgiret Şelalesi Karlar İçinde Coşuyor

Artvin Şavşat\'taki Bazgiret Şelalesi Karlar İçinde Coşuyor

Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan ve 'sakin şehir' ünvanına sahip olan Bazgiret Şelalesi, karlar içinde coşkulu bir dönem yaşıyor. Karçal Dağları'nda yer alan şelale, karların erimesiyle birlikte göz kamaştırıcı bir güzelliğe bürünüyor. 2 bin rakımda bulunan şelale, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Doğa harikası olan şelale, kayalar arasından akan görüntüsüyle de büyüleyici bir manzara sunuyor.

28.04.2024 09:39
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Artvin'in "sakin şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde karlar içinde akan Bazgiret Şelalesi coşkulu dönemini yaşıyor.

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve kış mevsiminin uzun sürdüğü Maden köyünde bulunan Bazgiret Şelalesi, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.

Karçal Dağları'nda karların erimeye başlamasıyla coşkulu akan şelale, göz kamaştırıyor.

2 bin rakımda karların içinde akan şelale yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kayalar arasında akan doğa harikası şelale dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin Şavşat'taki Bazgiret Şelalesi Karlar İçinde Coşuyor - Son Dakika

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