Artvin'in "sakin şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde karlar içinde akan Bazgiret Şelalesi coşkulu dönemini yaşıyor.
İlçeye 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve kış mevsiminin uzun sürdüğü Maden köyünde bulunan Bazgiret Şelalesi, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.
Karçal Dağları'nda karların erimeye başlamasıyla coşkulu akan şelale, göz kamaştırıyor.
2 bin rakımda karların içinde akan şelale yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Kayalar arasında akan doğa harikası şelale dron ile görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Artvin Şavşat'taki Bazgiret Şelalesi Karlar İçinde Coşuyor - Son Dakika
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