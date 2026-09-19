Artvin Ticaret Borsası Başkanı: Borçka\'da fındığa üç fiyat uygulandığını görüyoruz

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek, Borçka'da fındık üreticileriyle bir araya gelerek TMO alımlarında yaşanan sorunları yerinde inceledi. Fındıkta uygulanan farklı fiyatların üreticiyi mağdur ettiğini belirten Akyürek, "Bir ilçede 120, 130, 160, 170 ve 250 lira civarında fındıkta üç ayrı fiyat uygulanıyor" dedi. TMO'nun 250 lira taban fiyat açıklamasına rağmen üreticilerin yalnızca yüzde 10'unun fındığını satabildiğini belirten Akyürek, "Yüzde 90'lık bölüm üreticinin getirdiği ancak satamadığı ve geri götürdüğü fındıktan oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek, Artvin'in Borçka ilçesinde fındık üreticileriyle bir araya gelerek TMO'nun fındık alımlarında yaşanan sıkıntıları yerinde inceledi. Borçka'daki alımlarda uygulanan farklı fiyatlandırmaların fındık üreticisini mağdur ettiğini belirten Akyürek, yetkililere çağrıda bulunarak Borçka'daki fındık üreticilerinin sorunlarının yerinde incelenmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

TMO'nun Borçka'da fındık alımı yapmasını önemli bulduklarını, ancak üreticinin ciddi mağduriyet yaşadığını belirten Akyürek, maliyetlerin 250-300 TL'ye ulaşmasına rağmen taban fiyatın 250 TL olması nedeniyle TMO'nun alım oranının yaklaşık yüzde 10'da kaldığını, üreticilerin yüzde 90'ının ise fındığını satamadan geri götürdüğünü söyledi.

Borçka'da fındık alımlarını mutlaka iki kısma ayrılmasını ve ürününü satmak için gelen üreticinin geri çevrilmemesi gerektiğini ifade eden Akyürek, şunları söyledi:

"Özellikle TMO üzerinden yapılan alımlar için yetkililerin yerinde inceleme yaparak farklı kriterler getirmesi, yerinde uygulamalarla alımların geriye çevrilmemesi gerekiyor.

Fındık fiyatının 300 lira bile yeterli olmadığı bir noktada, Borçka'da fındığa üç fiyat uygulandığını görüyoruz. TMO 250 lira diyor, gelen fındığın yüzde 10'unu ancak alıyor. Fiskobirlik 160 lira civarında bir fiyatla fındık alıyor. Tüccar ise 120-130 liraya fındık alıyor. Bir ilçede düşünün; 120, 130, 160, 170 ve 250 lira civarında fındıkta ayrı fiyatlar uygulanıyor.

Fındık stratejik bir ürün. Fındıkta dünya lideriyiz. O zaman fındığın gerçekten üreticisine sahip çıkmak, alımlarını farklı kriterlerle gerçekleştirmek gerekiyor. Fındıkta maliyetlere bakıyoruz. 250 liraya aldığımız fındık kırıldığında, iç fındığa çevrildiğinde 500 lira oluyor. Bunun seçmesi, kırması, paketlenmesi var. Yüzde 20 maliyetini de düşündüğümüz zaman 600-650 liraya mal edilen bu fındık markete gittiğinizde bin 50 lirayla bin 600 lira arasında satılıyor. Her üründe olduğu gibi fındıkta da üreticisini mağdur eden, zor duruma düşüren, sahiplenmeyen bir hukuk ortada. Onun için devlet yetkililerimize sesleniyoruz, fındığı yerinde inceleyin. Fındık üreticisini mağdur etmeyin ki yarın fındık üreticisine ihtiyacımız olduğunda onları yerinde bulalım."