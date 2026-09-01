Artvin, Trabzon ve Ordu'da Adli Yıl Törenleri - Son Dakika
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Artvin, Trabzon ve Ordu'da Adli Yıl Törenleri

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Artvin, Trabzon ve Ordu'da adli yılın başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

Artvin, Trabzon ve Ordu'da adli yılın başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

Artvin'de Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Artvin Baro Başkanı Handan Demiral Almalı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Almalı, yeni adli yılın ülkeye ve hukuk camiasına hayırlı olmasını diledi.

Adli yılın ülkeye adalet, yargı camiasına huzur, meslektaşlarına güç, yurttaşlara güven getirmesi temennisinde bulunan Almalı, hukukun yalnızca kanun kitaplarında yazılı hükümler olmadığını vurguladı.

Almalı, hukukun, gücü elinde bulunduranın gücünün sınırı olduğunun altını çizerek, "Çoğunluğun azınlığa karşı gücünü sınırlayan ilkedir. Hukuk, güçlü karşısında zayıfın, devlet karşısında yurttaşın, çoğunluk karşısında bireyin güvencesidir. Hukuk devleti dediğimiz şey, devletin hukuk üretmesi kadar, kendi ürettiği hukukla bağlı olmasıdır." dedi.

Artvin Adliyesi salonunda devam eden etkinliğe ise Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kurçenli, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Selim Altuntaş, hakim, savcı ve avukatlar katıldı.

Kurçenli, yeni adli yılda geçen yılki başarının üzerine çıkmayı hedeflediklerini ifade etti.

Trabzon

Trabzon'daki tören ise 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlendi.

Baro Başkanı Hakan Orhan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Orhan, burada yaptığı açıklamada, avukatın yargının şeklen tamamlayıcı bir unsuru değil, adil yargılanma hakkının doğrudan güvencesi olduğunu vurguladı.

Yeni adli yılın, sorunların çözüme kavuştuğu yıl olmasını dileyen Orhan, "Trabzon Barosu olarak, kuruluşumuzdan bugüne taşıdığımız hukuk devleti ve bağımsız savunma anlayışını bugün de aynı kararlılıkla savunuyoruz." diye konuştu.

Törene, Yeni Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve avukatlar katıldı.

Ordu

Ordu'da da adli yılın başlaması dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Baro Başkanı Birsen Uçar, adaletin bir toplumun huzurunun teminatı ve geleceğe güvenle bakabilmesinin yegane şartı olduğunu söyledi.

Uçar, bugün sadece bir takvim yaprağını yenilemediklerine dikkati çekerek, "Bugün burada meslek onuruna, adalete olan inancımızı ve sözümüzü tazeliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin, Trabzon ve Ordu'da Adli Yıl Törenleri - Son Dakika

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