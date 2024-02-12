Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle bir araya geldi - Son Dakika
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle bir araya geldi

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle bir araya geldi

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 11 Şubat 112 Günü dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle bir araya geldi. Vali Ünsal, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Şenol Çiftçioğlu ve personelini makamında kabul etti. Artvin'de acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara hızlı şekilde ulaşma gayretinde olan tüm personeli başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan Ünsal, 112 Acil Çağrı Merkezi personeline görevlerinde kolaylıklar diledi. Çiftçioğlu ise Vali Ünsal'a teşekkür ederek, gerçekleştirecekleri etkinlikler hakkında bilgi verdi.

12.02.2024 11:43  Güncelleme: 11:44
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 11 Şubat 112 Günü dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle bir araya geldi.

Vali Ünsal, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Şenol Çiftçioğlu ve personelini makamında kabul etti.

Artvin'de acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara hızlı şekilde ulaşma gayretinde olan tüm personeli başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan Ünsal, 112 Acil Çağrı Merkezi personeline görevlerinde kolaylıklar diledi.

Çiftçioğlu ise Vali Ünsal'a teşekkür ederek, gerçekleştirecekleri etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle bir araya geldi - Son Dakika


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