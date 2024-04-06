Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Anadolu Ajansı\'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Anadolu Ajansının (AA) 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ünsal, mesajında Anadolu'nun güçlü sesi AA'nın, Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyurmaya devam ettiğini belirtti.
AA'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ünsal, "Milli Mücadele sürecinde Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı güvenilir, doğru ve ilkeli haberciliğiyle her şartta ve zorlukta görevini icra ederek Türkiye'mizin dünyadaki gözü olmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
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