Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Hopaspor Yönetimi ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Hopaspor Yönetimi ile Bir Araya Geldi

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Hopaspor Yönetimi ile Bir Araya Geldi

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Hopaspor yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile bir araya geldi. Vali Ünsal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Artvin Hopaspor Kulübü'nün kenti futbolda en iyi şekilde temsil ettiğini belirtti. Hopaspor Başkanı Osman Akkaya ise takımın hedefinin 2. lige yükselmek olduğunu ve maddi ve manevi desteğe ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

14.02.2024 12:25  Güncelleme: 12:26
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Hopaspor yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile bir araya geldi.

Vali Ünsal, TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor'un Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akkaya, yönetim kurulu üyeleri Rıfat Acar, İbrahim Koyuncu ve İl Genel Meclis Üyesi Hüsnü Çakır'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Ünsal, Artvin Hopaspor Kulübü'nün kenti futbolda en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

Hedeflerinin 2. lige yükselmek olduğunu belirten Akkaya ise "Ligde istediğimiz üst sıralara doğru tırmanmaya başladık. Teknik ekibimize ve takıma güveniyoruz. Taraflarımız maçlarımıza her zaman büyük ilgi gösteriyor. Bizim maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var. Tüm Artvinlilerin bu güzide takıma sahip çıkmalarını istiyorum." dedi.

Akkaya, ziyaret anısına Vali Ünsal'a isminin yazılı olduğu Artvin Hopaspor forması ve atkı hediye etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Hopaspor Yönetimi ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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