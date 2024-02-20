Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Yönetim Kurulu ile görüştü

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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Vali Ünsal, Dernek Başkanı Merve Nilda Yavuzdemir ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Devletin tüm imkanları ile şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirten Ünsal, "Bugün millet olarak, birlik ve beraberlik içinde bağımsız ve hür yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Devletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarıyla şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya devam edecektir. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum." dedi.

Yavuzdemir ise devletin hiçbir zaman kendilerini yalnız hissettirmediğini ifade ederek, gösterdiği ilgi dolayısıyla Vali Ünsal'a teşekkür etti.