Artvin Valisi Ergün, Sarp Sınır Kapısı'nın kardeşlik kapısı olduğunu söyledi - Son Dakika
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Artvin Valisi Ergün, Sarp Sınır Kapısı'nın kardeşlik kapısı olduğunu söyledi

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Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Zurab Pataradze, Artvin Valisi Turan Ergün'ü valilikte ziyaret etti. Ergün, Sarp Sınır Kapısı'nın ayrılıkların değil kardeşlik ve dostluğun kapısı olduğunu söyledi; Pataradze karşılıklı ziyaretlerin sıklaşmasını temenni etti.

Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Zurab Pataradze, Artvin Valisi Turan Ergün'ü ziyaret etti.

Valilik girişinde Ergün tarafından karşılanan Pataradze, valilik şeref defterini imzaladı.

Ziyarette konuşan Ergün, önceki hükümet başkanıyla dostane ilişkiler kurduklarını söyledi.

Ergün, Pataradze'nin göreve başlamasının ardından Artvin'i ziyaret etmesinin iki taraf arasındaki dostluk ve kardeşliğin devam edeceğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Sarp Sınır Kapısı'nın iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemine değinen Ergün, şunları kaydetti:

"Sarp Sınır Kapısı ayrılıkların değil, kardeşliğin, dostluğun, birleşmenin kapısıdır. Özellikle pasaportsuz seyahat imkanı da dostluk ve kardeşliği üst seviyeye çıkardı. Biz Batum'a gittiğimizde kendimizi Artvin'de hissediyoruz. Onların da aynı hislere sahip olmasını diliyoruz."

Pataradze ise misafirperverliklerinden dolayı Ergün'e teşekkür ederek, karşılıklı ziyaretlerin daha sık gerçekleştirilmesini ve ilişkilerin geliştirilerek sürdürülmesini temenni etti.

Kaynak: AA
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