Artvin Yusufeli'de otomobili uçuruma yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Artvin Yusufeli'de otomobili uçuruma yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti

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Artvin Yusufeli\'de otomobili uçuruma yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti
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Yusufeli'de kontrolünü kaybettiği otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Bostancı köyü Sarıgöl mevkisindeki kazaya sevk edilen sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sürücünün cansız bedenini uçurumdan çıkardı, jandarma soruşturma başlattı.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Kemal Çevik, kontrolünü kaybettiği otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bostancı köyü Sarıgöl mevkisinde meydana geldi. Kemal Çevik'in kontrolünü yitirdiği otomobil, uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, uçuruma yuvarlanan otomobile ulaşmak için çalışma başlattı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çevik'in cansız bedeni, sedyeye alınarak uçurumdan çıkarıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Kemal Çevik'in cenazesi, morga kaldırıldı.

Jandarma, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Artvin Yusufeli'de otomobili uçuruma yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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