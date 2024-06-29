Artvin-Yusufeli yolundaki T-14 tüneli çöktü

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Artvin- Yusufeli yolundaki T-14 tüneli, üst beton korunağının bir kısmının çökmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Valilik yetkililerinden alınan bilgiye göre, Artvin-Yusufeli kara yolu güzergahında 2 bin 460 metrelik T-14 tünelinin üst beton korunağının bir kısmı çöktü.

Tünel, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bölgede ulaşım, çift yönlü servis yolundan sağlanıyor.

Karayolları ekipleri tünelde çalışma başlattı, jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı.