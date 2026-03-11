ASALA tarafından 43 yıl önce şehit edilen Büyükelçi Balkar Sırbistan'da anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ASALA tarafından 43 yıl önce şehit edilen Büyükelçi Balkar Sırbistan'da anıldı

ASALA tarafından 43 yıl önce şehit edilen Büyükelçi Balkar Sırbistan\'da anıldı
11.03.2026 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASALA terör örgütü tarafından 9 Mart 1983'te düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türkiye'nin eski Belgrad Büyükelçisi Ahmet Galip Balkar, ölümünün 43'üncü yılında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen törenle anıldı.

ASALA terör örgütü tarafından 9 Mart 1983'te düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türkiye'nin eski Belgrad Büyükelçisi Ahmet Galip Balkar, ölümünün 43'üncü yılında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen törenle anıldı.

Belgrad'daki Taşmeydan Parkı'nda Balkar anısına dikilen ağaç ve anıtın önünde anma töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı'nın yanı sıra Sırp yetkililer, büyükelçiler, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Saygılı, burada yaptığı açıklamada, Balkar'ı şehadetinin 43'üncü yılında andıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanlığının 31 personelinin ASALA terör örgütü tarafından şehit edildiğini aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"Burada olay sırasında hayatını kaybeden Sırp öğrenci Zeljko Milivojevic'i de andık. Olayda yaralanan Sırp albay ve şoförümüz, onlara da şükranlarımızı bir kez daha ifade etme imkanı bulduk. Sırbistan'a da terör örgütleriyle verdiğimiz mücadeledeki destekleri için teşekkür ettik. Sırbistan, bu coğrafyada FETÖ'ye hiçbir şekilde barınma sağlamayan bir ülke. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Hayatını kaybeden Sırp öğrenci kardeşimizin de toprağı bol olsun."

Saygılı, terörle mücadelede tüm ülkelerin işbirliğini sürdürmesini beklediklerini belirtti.

Balkar'ı şehit eden teröristler, 20'şer yıl hapis cezası almıştı

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği binası yakınlarında 9 Mart 1983'te, ASALA terör örgütü mensubu iki saldırgan, Büyükelçi Balkar'a otomatik silahlarla saldırı düzenlenmiş, saldırıda ağır yaralanan Balkar iki gün sonra hayatını kaybetmişti. Saldırı sırasında olay yerinde bulunan ve kurşun isabet eden bir öğrenci de yaşamını yitirmişti.

Saldırganlar Kirkor Levonyan ve Raffi Aleksandr, 9 Mart 1984'te yakalanmış ve 20'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Sırbistan, Belgrad, Türkiye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASALA tarafından 43 yıl önce şehit edilen Büyükelçi Balkar Sırbistan'da anıldı - Son Dakika

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

16:23
İran, 2026 Dünya Kupası’ndan çekildi
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi
15:59
Cengiz Ünder’in kalemi kırıldı
Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 16:49:47. #.0.5#
SON DAKİKA: ASALA tarafından 43 yıl önce şehit edilen Büyükelçi Balkar Sırbistan'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.