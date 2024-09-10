Rekabet Kurulu'ndan Asansör Firmalarına Soruşturma

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REKABET Kurulu, asansör bakımı ve onarımı alanında faaliyet yürüten 14 firma hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, 15 Ağustos'ta gerçekleştirilen toplantısında, asansör bakımı ve onarımı alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkındaki, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 'Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar' başlıklı 4'üncü maddesini ihlal ettikleri iddialarını değerlendirdi. Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, toplam 14 firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.