Asansör Kazasında 2 İşçi Yaralandı

AKSARAY'da binanın 5'nci katında tamir ettikleri asansörün halatının kopması sonucu kabin içinde zemine düşen 2 işçi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde 5 katlı bir binada meydana geldi. Burak İbar (21) ve Mustafa Ali Akdoğan (16), bir binanın 5'inci katında arızalanın asansörü kabinin içinde tamir etmeye başladı. Bir süre sonra halatın kopmasıyla asansör kabini zemine düştü. İçindeki işçiler İbar ve Akdoğan da yaralandı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle asansör kabininden çıkartılan işçiler, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Mustafa Ali Akdoğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.