Asansörde Mahsur Kalan Anne ve Bebeği Kurtarıldı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde binanın dış cephesindeki asansörde mahsur kalan anne ve bebeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçedeki Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dış cephesinde yer alan asansör öğle saatlerinde arıza yaptı. Evinden inmek için asansörü kullanan anne ve bebeği, mahsur kaldı. Çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, merdivenle çıkıp asansörün kapısını açarak anne ve bebeği kurtardı.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY