Asarcık\'ta Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı

Samsun'un Asarcık ilçesinde, Yeşilay tarafından esnafa yönelik bağımlılıkla mücadele bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Programda konuşan Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz, her türlü bağımlılıkla mücadele ettiklerini belirterek, tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı olduklarını ifade etti.

Korkmaz, Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ve beraberindeki ekip tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, bağımlılıkla mücadele konusunda esnafa bilgi verildi.

Ziyaretlerde, vatandaşlardan bağımlı bireyleri Yeşilay danışmanlık merkezlerine yönlendirmeleri ve Alo 115 Yeşilay Danışmanlık Merkezi hattını kullanmaları istendi.

Çalışmalara Belediye Başkanı Şerif Kılağuz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü de katıldı.