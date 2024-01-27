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ASEAN, Çin, Japonya ve Güney Kore Turizm Bakanları Toplantısı Viyentiyan'da Düzenlendi - Son Dakika
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ASEAN, Çin, Japonya ve Güney Kore Turizm Bakanları Toplantısı Viyentiyan'da Düzenlendi

Laos'un başkenti Viyentiyan'da gerçekleştirilen 23. ASEAN, Çin, Japonya ve Güney Kore Turizm Bakanları Toplantısı'nda, turizm sektörü konusunda bilgi alışverişi ve paylaşımı yapıldı. Çin'in Laos Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Wang Chang, toplantıda tüm taraflarla iletişimi güçlendirmeye ve bölgesel turizm işbirliğini ileriye taşımaya hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, toplantıda turizm iş gücüne yeni beceriler kazandırmanın ve dijital teknoloji gibi araçlarla donatmanın önemi vurgulandı.

ASEAN, Çin, Japonya ve Güney Kore Turizm Bakanları Toplantısı Viyentiyan\'da Düzenlendi
27.01.2024 - 11:02,
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VİYENTİYAN, 27 Ocak (Xinhua) -- 23. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Çin, Japonya ve Güney Kore (APT) Turizm Bakanları Toplantısı, turizm sektörü konusunda bilgi alışverişi ve paylaşımında bulunmak üzere Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlendi.

Cuma günü gerçekleştirilen toplantıya Laos Bilgi, Kültür ve Turizm Bakanı Suanesavanh Vignaket ile Çin'in Laos Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Wang Chang eş başkanlık yaptı.

Toplantıda söz alan Wang, Çin'in tüm taraflarla iletişimi güçlendirmeye, tatbiki işbirliğini ileriye taşımaya ve birlikte bölgesel turizm işbirliğini daha üst seviyelere çıkarmaya hazır olduğunu söyledi.

Toplantıda turizm iş gücüne yeni beceriler kazandırmanın, iş gücünün becerilerini tazelemenin ve bu iş gücünü yeni iş yapma yöntemlerine uyum sağlamalarına yardımcı olacak dijital teknoloji gibi değerli araçlarla donatmanın önemi de vurgulandı.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: ASEAN, Çin, Japonya ve Güney Kore Turizm Bakanları Toplantısı Viyentiyan'da Düzenlendi - Son Dakika
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