ASEAN Zirvesi'nde Filistin'e Destek Çağrısı - Son Dakika
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ASEAN Zirvesi'nde Filistin'e Destek Çağrısı

Endonezya VP'si Amin, Doğu Asya Zirvesi'nde ülkeleri Filistin Devleti'ni tanımaya çağırdı.

12.10.2024 11:47
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Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Maruf Amin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) 44. ve 45. Zirvesi kapsamında düzenlenen 19. Doğu Asya Zirvesi'ne katılan ülkeleri, Filistin Devleti'ni tanımaya çağırdı.

Antara News'ün haberine göre, Amin, Laos'un başkenti Viyentiyan'da dün sona eren ASEAN Zirvesi kapsamında yapılan 19. Doğu Asya Zirvesi'nden önce basına açıklama yaptı.

Amin, uluslararası hukukun uygulanmasında seçici davranılmaması gerektiğini belirterek "Böyle devam ederse korkarım birçok yeni çatışma ortaya çıkacak." uyarısında bulundu.

İki devletli çözümün Filistin meselesinin çözümünde temel referans olarak kalması gerektiğini söyleyen Amin, zirveye katılan ülkeleri Filistin Devleti'ni resmen tanımaya çağırdı.

Amin, "Filistin halkı adaletsizlik ve insani krizlerle karşılaşmaya devam ediyor. Çatışma Gazze ve Batı Şeria dışındaki yerlere de yayıldı. Bunun gibi çeşitli uluslararası hukuk ihlallerinin devam etmesine izin verilecek mi?" diye konuştu.

19. Doğu Asya Zirvesi'ne ASEAN üyesi Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Brunei, Vietnam, Laos, Kamboçya ve Myanmar ile Çin, ABD, Rusya, Japonya, Avustralya, Hindistan, Güney Kore ve Yeni Zelanda temsilcileri katıldı.

Bu ülkelerden ABD, Singapur, Myanmar, Japonya, Avustralya, Güney Kore ve Yeni Zelanda, Filistin Devleti'ni resmi olarak tanımıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ASEAN Zirvesi'nde Filistin'e Destek Çağrısı - Son Dakika

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