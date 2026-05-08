ASEAN Zirvesi'nde Orta Doğu ve Enerji Güvenliği Görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ASEAN Zirvesi'nde Orta Doğu ve Enerji Güvenliği Görüşüldü

08.05.2026 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASEAN liderleri, Orta Doğu gelişmeleri ve bölgesel enerji güvenliğini tartışmak için toplandı.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleri, Orta Doğu'daki gelişmeleri, bölgesel istikrar üzerindeki etkilerini ve bölgesel enerji güvenliği konularını görüşmek üzere toplandı.

ASEAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Filipinler'in Cebu kentinde düzenlenen 48. ASEAN Zirvesi'nin genel kurulu yapıldı.

Genel Kurula katılan ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn, liderlere Mayıs 2025'teki ASEAN Zirvesi'nde kabul edilen "ASEAN 2045: Ortak Geleceğimiz" adı verilen vizyonun 20 yıl boyunca bölgenin kalkınma ve işbirliğine rehberlik ederek Birliğin daha dirençli, yenilikçi, dinamik ve insan merkezli bölgesel topluluk haline getirilmesine yönelik gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Genel Kurulda liderler, Orta Doğu'daki gelişmeler ve bölgesel istikrara etkileri ile bölgesel enerji güvenliğinin ve dayanıklılığının sağlanması, gıda güvenliğinin istikrara kavuşturulması ile ASEAN üyesi ülkelerin vatandaşlarının güvenliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

"Orta Doğu'daki gerginliğin etkileri uzun yıllar hissedilecek"

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Orta Doğu'daki krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu krizin deniz ve hava ulaşımının aksamasına neden olduğunu belirten Marcos Jr, bölgesel istikrarın ve ekonomik dayanıklılığın korunması için ASEAN'ın denizcilik alanındaki işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini ifade etti.

ASEAN ülkelerinin petrol tedarik zincirlerini ve ticareti etkileyen aksaklıklar başta olmak üzere "dış şoklara" karşı savunmasız olduğuna işaret eden Marcos Jr, "ASEAN ülkeleri arasında bu durumun etkileri farklılık gösterse de geleceğe etki edeceği gerçeği inkar edilemez. Zamanla gerilim azalsa bile kritik altyapıya, hayati sistemlere ve genel anlamda güvene verilen zarar, önümüzdeki yıllar boyunca hissedilmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ASEAN

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 1967'de kurulan, Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya, Brunei ve Doğu Timor'u bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini amaçlıyor.

3 trilyon dolardan fazla gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) sahip, 650 milyondan fazla nüfusu bir araya getiren ASEAN, bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliğini hedefliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASEAN Zirvesi'nde Orta Doğu ve Enerji Güvenliği Görüşüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk 8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Ankara’da 93 yaşındaki adamı dakikalarca dövüp 7 bin lirasını gasbetti Ankara’da 93 yaşındaki adamı dakikalarca dövüp 7 bin lirasını gasbetti
Bollywood oyuncusu yenilebilir elbisesini davetlilere ikram etti Bollywood oyuncusu yenilebilir elbisesini davetlilere ikram etti
CHP’den AK Parti’ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal’a sert uyarı: Sokağa çıkamaz CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
Slovakya Başbakanı Fico’nun Moskova yolculuğunda hava sahası krizi Slovakya Başbakanı Fico’nun Moskova yolculuğunda hava sahası krizi

15:32
Kerem Aktürkoğlu için bomba iddia: Döveceğim idmana getirmeyin
Kerem Aktürkoğlu için bomba iddia: Döveceğim idmana getirmeyin
15:14
Real Madrid’de neler oluyor Son görüntü ortalığı karıştırdı
Real Madrid'de neler oluyor? Son görüntü ortalığı karıştırdı
14:57
İspanya, hantavirüs tespit edilen gemideki 147 kişiyi halka temas etmeden ülkelerine gönderecek
İspanya, hantavirüs tespit edilen gemideki 147 kişiyi halka temas etmeden ülkelerine gönderecek
14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
14:31
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
14:16
İranlı Bakan Arakçi’den ABD’ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 15:34:50. #7.12#
SON DAKİKA: ASEAN Zirvesi'nde Orta Doğu ve Enerji Güvenliği Görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.