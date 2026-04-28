ASELSAN 2026 İlk Çeyrek Hasılatı 34,3 Milyar TL, İhracat Sözleşmeleri %69 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ASELSAN 2026 İlk Çeyrek Hasılatı 34,3 Milyar TL, İhracat Sözleşmeleri %69 Arttı

28.04.2026 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASELSAN, 2026 yılının ilk çeyreğinde hasılatını reel olarak %15 artırarak 34,3 milyar TL'ye çıkardı. İhracat sözleşmeleri %69 artışla 629 milyon ABD dolarına ulaştı.

ASELSAN, 2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Enflasyon muhasebesi uygulamalarıyla hasılat, geçen yılın aynı dönemine göre reel %15 artarak 34,3 milyar TL oldu. İhracat sözleşmeleri %69 artışla 629 milyon ABD dolarına, bakiye siparişler %39 artışla 20,7 milyar ABD dolarına yükseldi. Şirket, ölçek ve kapasite artışına yönelik yatırımlarını %261 artırarak 137 milyon ABD dolarına, AR-GE harcamalarını ise %41 artırarak 357 milyon ABD dolarına çıkardı. Net Borç/FAVÖK oranı 0,60'tan 0,41'e geriledi. FAVÖK marjı 260 baz puan artarak %25,2 oldu. Operasyonel nakit akışı %15 arttı. Finansal borçların aktifler içindeki payı %12,2'den %10,9'a düştü. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, aselsaneXt programının olumlu sonuçlar verdiğini ve büyümenin sürdüğünü belirtti. Şirket, 2026 ilk çeyrekte toplam 1,26 milyar ABD doları yeni sözleşme imzaladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 20:38:48. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.