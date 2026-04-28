ASELSAN 2026 İlk Çeyrek Hasılatı 34,3 Milyar TL, İhracat Sözleşmeleri %69 Arttı

ASELSAN, 2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Enflasyon muhasebesi uygulamalarıyla hasılat, geçen yılın aynı dönemine göre reel %15 artarak 34,3 milyar TL oldu. İhracat sözleşmeleri %69 artışla 629 milyon ABD dolarına, bakiye siparişler %39 artışla 20,7 milyar ABD dolarına yükseldi. Şirket, ölçek ve kapasite artışına yönelik yatırımlarını %261 artırarak 137 milyon ABD dolarına, AR-GE harcamalarını ise %41 artırarak 357 milyon ABD dolarına çıkardı. Net Borç/FAVÖK oranı 0,60'tan 0,41'e geriledi. FAVÖK marjı 260 baz puan artarak %25,2 oldu. Operasyonel nakit akışı %15 arttı. Finansal borçların aktifler içindeki payı %12,2'den %10,9'a düştü. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, aselsaneXt programının olumlu sonuçlar verdiğini ve büyümenin sürdüğünü belirtti. Şirket, 2026 ilk çeyrekte toplam 1,26 milyar ABD doları yeni sözleşme imzaladı.