ASELSAN Çocuk Şenliği Bilim ve Teknoloji Sunuyor - Son Dakika
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ASELSAN Çocuk Şenliği Bilim ve Teknoloji Sunuyor

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ASELSAN, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında çocuklara bilim ve teknoloji odaklı etkinlikler sunuyor.

ASELSAN Çocuk Şenliği, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Nevşehirli çocuklara bilim ve teknoloji odaklı etkinlikler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN'ın yenilikçi çözümlerinin ve geleceğe yönelik vizyonunun çocuklara aktarılmasının amaçlandığı etkinlikte, interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve çeşitli aktiviteler yer alıyor.

ASELSAN'ın kurumsal sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera çerçevesinde düzenlenen şenlikle, teknoloji ve bilimin Türkiye'nin farklı bölgelerindeki çocuklarla buluşturulması, teknolojiyi yalnızca tüketen değil, üreten nesiller yetiştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Etkinlik alanındaki Tekno Macera Tırı ile çocukların bilim ve teknolojiye ilgisinin artırılması amaçlanırken, Mucitler Müzesi Sergi Alanı'nda insanlık tarihine yön veren icatlar ve bu icatların arkasındaki bilim insanları tanıtılıyor. Sergide ayrıca, söz konusu teknolojilerin ASELSAN'ın inovasyon yaklaşımına sağladığı ilham aktarılıyor.

Şenlik 6 ilde daha çocuklarla buluşacak

Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle hazırlanan "Tekno Maceracılar, Bir Doğa Yolculuğu" adlı interaktif dijital kitap, deneyim alanında çocuklara yeni nesil ve deneyim odaklı bir öğrenme ortamı sunuyor. Tekno Macera'nın baş kahramanlarından "ASEL" karakteri de 2D motion tekniği, özgün seslendirme ve dinamik anlatım diliyle, çocuklarla etkileşim kuruyor. Etkinlikte ayrıca bilim şovları ve çeşitli saha aktiviteleri de gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında organize edilen şenlik, 9 Ağustos'a kadar devam edecek. ASELSAN Çocuk Şenliği, Nevşehir'in ardından 22-29 Ağustos'ta Ordu, 5-10 Eylül'de Kayseri, 12-20 Eylül'de Kahramanmaraş, 10-18 Ekim'de Diyarbakır, 24 Ekim-1 Kasım'da İzmir ve 7-15 Kasım'da Adana'da çocuklarla buluşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ASELSAN Çocuk Şenliği Bilim ve Teknoloji Sunuyor - Son Dakika

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