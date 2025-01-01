IRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, terör örgütü PKK'ya ait kamikaze İHA, Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) üretimi Korkut Hava Savunma Sistemi ile imha edildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait kamikaze İHA, ASELSAN tarafından üretilen Korkut Hava Savunma Sistemi ile imha edildi. Terör örgütüne ait kamikaze İHA'nın Korkut tarafından vurulduğu anlar ise kameraya yansıdı.
Son Dakika › Güncel › ASELSAN'ın Korkut Hava Savunma Sistemi, PKK'nın Kamikaze İHA'sını İmha Etti - Son Dakika
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