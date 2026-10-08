ASELSAN yurt dışındaki son kullanıcıya 125 milyon dolarlık ihracat anlaşması imzaladı

ASELSAN yurt dışındaki son kullanıcıya 125 milyon dolarlık ihracat anlaşması imzaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcıya toplam 125 milyon dolar tutarında silah ve elektronik harp sistemleri ihracatı için satış sözleşmesi imzaladı. Şirket, sözleşmeyi sanal medya hesabından duyurdu.
ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcıya silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam 125 milyon dolar tutarında satış sözleşmesi imzaladı.
ASELSAN'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcıya Silah ve Elektronik Harp sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 125 milyon ABD Doları olan bir satış sözleşmesi imzaladı" denildi.
Kaynak: DHA
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