Asi Nehri'nde Taşkın Koruma Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Asi Nehri'nde Taşkın Koruma Çalışmaları

20.08.2025 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSİ Genel Müdürü Balta, Hatay'da Asi Nehri'ndeki çalışmaları inceledi ve Vali Masatlı'yla görüştü.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Asi Nehri'nde yürütülen taşkın koruma ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Balta, Hatay'daki programı kapsamında Vali Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.

Görüşmenin ardından Balta ile Masatlı, Asi Nehri'ndeki taşkın koruma ve çevre düzenlenme çalışmalarını inceledi.

Balta ve Masatlı, kentte depremlerin ardından başlatılan projelere ilişkin düzenlenen değerlendirme toplantısına da katıldı.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Yerel Yönetim, Asi Nehri, Politika, Güncel, Çevre, Yaşam, hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asi Nehri'nde Taşkın Koruma Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Yargıtay’dan çarpıcı karar Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı Yargıtay'dan çarpıcı karar! Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı
Özgür Özel’in sözleri Bahçeli’yi küplere bindirdi: Her sözü yalan ve yamuk Özgür Özel'in sözleri Bahçeli'yi küplere bindirdi: Her sözü yalan ve yamuk
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Futbolda büyücülük operasyonu 2 kişi gözaltında Futbolda büyücülük operasyonu! 2 kişi gözaltında
Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur
Eşini öldürüp 9 ay boyunca küvette saklayan kadın, sahte kimlikle yakalandı Eşini öldürüp 9 ay boyunca küvette saklayan kadın, sahte kimlikle yakalandı
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais'e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz

09:43
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze’yi işgal planını onayladı
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 09:59:30. #7.11#
SON DAKİKA: Asi Nehri'nde Taşkın Koruma Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.