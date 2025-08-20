Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Asi Nehri'nde yürütülen taşkın koruma ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.
Balta, Hatay'daki programı kapsamında Vali Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.
Görüşmenin ardından Balta ile Masatlı, Asi Nehri'ndeki taşkın koruma ve çevre düzenlenme çalışmalarını inceledi.
Balta ve Masatlı, kentte depremlerin ardından başlatılan projelere ilişkin düzenlenen değerlendirme toplantısına da katıldı.
Son Dakika › Güncel › Asi Nehri'nde Taşkın Koruma Çalışmaları - Son Dakika
