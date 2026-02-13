Aşık İhsan Ozanoğlu ölümünün 45. yılında anıldı - Son Dakika
Aşık İhsan Ozanoğlu ölümünün 45. yılında anıldı

13.02.2026 14:48
Çanakkale Türküsü'nün de aralarında bulunduğu çok sayıda eseri TRT repertuvarına kazandıran aşık İhsan Ozanoğlu, ölümünün 45. yılında memleketi Kastamonu'da törenle anıldı.

Merkeze bağlı Duruçay köyünde Ozanoğlu'nun mezarı başında yapılan anma töreninde Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

İhsan Ozanoğlu'nun oğlu Günay Ozanoğlu, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl 13 Şubat'ta gerçekleştirdikleri anma törene katılanlara teşekkür etti.

Babasının çok küçük yaşlarda ilim ve bilime yöneldiğini anlatan Ozanoğlu, "Bu konudaki çabası ve hırsı, kendisini belli bir noktaya kadar getirmiştir. Birden çok dille meşgul olmuş, aynı zamanda hafız ama her yerde asıl mesleğinin öğretmenlik olduğunu ifade etmekten ve sürekli bunu vurgulamaktan geri durmamıştır." dedi.

Ozanoğlu, babasının ömrünü çalışarak bilgisini artırma gayretiyle geçirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Babamın eserlerinin bir kısmı İhsan Ozanoğlu Kültür ve Sanat Derneği'nde, bir kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda, çeşitli kütüphanelerde, müzelerde ve devletin çeşitli kurumlarında muhafaza ediliyor. Biz de elimizdeki eserleri akademik ortama sunmak için hazır bulunuyoruz. 1973 yılında en son tamamladığı 'Divan' adlı şiiri de Kastamonu Üniversitesinin akademisyenleri tarafından bastırılmış ve yayımlanmıştır. Aşıklık geleneğini de sürdürmüş, emek vermiştir. Ömrünü yarım saat bile dinlenmeden çalışarak, emek vererek bilgisine bilgi ekleme gayretiyle geçirmiş ve 13 şubat 1981'de aramızdan ayrılmıştır."

Can Ozanoğlu ise babasının halk türküsünü TRT repertuvarına kazandırdığını vurgulayarak, "Çanakkale savaşlarında en çok şehit veren ilk 3 ilden biri Kastamonu'dur. Şehitlerin bıraktığı acı ve elemle yazdığı Çanakkale Türküsü de TRT repertuvarına kazandırılan türküdür. Onunla da ayrıca gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kastamonu, Edebiyat, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Trt, Son Dakika

