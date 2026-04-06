Menteşe, Âşık Veysel'i "İki Kapılı Handa Bir Usta" Konseriyle Anacak

(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi, Anadolu ozanlık geleneğinin simge ismi Aşık Veysel'i, vefatının 53'üncü yılında "İki Kapılı Handa Bir Usta" isimli konserle anacak.

Menteşe'de müzik, şiirsel anlatı ve sahne estetiğinin bir arada olacağı Aşık Veysel anma konseri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.

Konserde kopuz, duduk, mey, klasik gitar ve perküsyon enstrümanlarının canlı icrası, şiirsel anlatım ve dramatik kurguyla harmanlanarak izleyiciye klasik bir anma konserinden farklı olarak tiyatral bir deneyim sunulacak.