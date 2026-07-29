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Aşılar Viral Hepatitleri Önler

Aşılar Viral Hepatitleri Önler
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TEİS Başkanı Saydan, aşıların toplum sağlığını koruduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, viral hepatitlerin önlenebilir ve tedavi edilebilir enfeksiyonlar olduğunu belirterek, "Aşılar, salgınların yayılmasını durdurarak herkesi güvence altına alır ve toplumu korur" dedi.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, Dünya Hepatit Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

"Viral hepatitler, kronik karaciğer hastalığı, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen önemli bir halk sağlığı sorunudur" diyen Saydan, şunları kaydetti:

"Hepatit, en basit anlamıyla karaciğerin iltihabıdır. Hepatitler, dünyada enfeksiyon hastalıklarına bağlı gelişen en sık ölüm nedenlerinden biri olup pek çok nedene bağlı olarak gelişebilmektedir. Viral hepatitlere ise başta Hepatit A, B, C, D ve E virüsleri olmak üzere farklı virüs tipleri sebep olmaktadır. En yaygın türleri Hepatit A, Hepatit B ve Hepatit C'dir. Hepatit B ve Hepatit C virüsleri uzun dönemde kronik karaciğer hastalığı, siroz veya karaciğer kanserine yol açabildiği için ayrı bir öneme sahiptir ve yakından izlem gerektirir."

Saydan, günümüz koşullarında, hepatit B için etkin bir aşı, kronik hepatit C enfeksiyonu için ise etkin bir tedavi olduğunu ve bu hastalıkların kontrol altına alınabildiğini söyledi. Saydan, "Hepatit B hastalığından korunmanın en etkili yolu aşılamadır. Türkiye'de Hepatit B aşısı, 1998 yılı itibarıyla rutin çocukluk aşı takvimine eklenmiş ve risk grubundaki kişilere de ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Hepatit C virüsüne karşı aşı henüz bulunmuyor, ancak etkili tedaviler mevcuttur ve bu tedaviler Türkiye'de genel sağlık sigortası kapsamında ücretsiz olarak sunuluyor" dedi.

"AŞI TOPLUMU KORUR"

Aşısı bulunan ve bulunmayan hepatit türlerine de değinen Saydan, şu ifadeleri kullandı:

"Asıl bilinmesi gereken aşının bulaşıcı hastalıklara karşı en etkili, en kolay ve en ucuz koruma yöntemi olduğudur. Vücudun savunma gücünü artırarak ağır hastalıkları önler. Üstelik aşılar tedavi masraflarından ve hastane giderlerinden çok daha ucuzdur. Unutmayalım: Aşılar, kolay uygulanır. Kısa süren iğne veya damla yoluyla zahmetsizce uygulanır. Aşılar, salgınların yayılmasını durdurarak herkesi güvence altına alır ve toplumu korur.

Eczanelerimiz Sağlık Bakanlığı mevzuatlarında Birinci Basamak Sağlık Kuruluşu olarak sınıflandırılmıştır. Eczacıların sahip olduğu stratejik sağlık bilgisi ülkenin en ücra köşelerine yayılmış olan, eczanelerin hizmet ağı ile birleşince bağışıklama hizmetinde sunabileceğimiz katkılar çok değerlidir. Bu sebeple ülkemizdeki eczanelerde de gelişmiş ülkelerde olduğu gibi aşı hizmetinin verilmesi vatandaşın sağlığa erişimini kolaylaştırarak halk sağlığına çok önemli bir katkı sunacaktır."

Kaynak: ANKA

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