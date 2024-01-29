Aşırı hız kazaya sebep oldu, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Günaydın Mahallesi'nde aşırı hız sebebi ile otomobil elektrik direklerine ve kaldırım kenarlarında bulunan beton babalara çarparak durabildi.

Olay, Bandırma ilçesi Günaydın Mahallesi Terziler caddesinde meydana geldi. 34 AF 5468 plakalı otomobil sürücüsü E.E.K aşırı hız nedeni ile duramayınca kaldırımda bulunan elektrik direkleri ile beton babalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmında ve alt kısmında büyük hasar meydana geldi. Sürücü E.E.K şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaptı. Çekici yardımı ile hasar alan otomobil olay yerinden kaldırıldı. Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.