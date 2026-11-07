Aşırı sağcı ELAM, Girne'de planlanan Real Madrid Vakfı etkinliğinin iptalini istedi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) aşırı sağcı Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM), Real Madrid Vakfı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenleneceği duyurulan çocuklara yönelik futbol etkinliğinin iptal edilmesi için harekete geçti.

Rum basınındaki haberlere göre Real Madrid Vakfınca 14 Kasım'da Girne kentinde düzenlenmesi planlanan etkinlik aşırı sağcı Rumların hedefi oldu.

GKRY'de faaliyet gösteren ELAM Cephesi, Real Madrid Vakfına çağrıda bulunarak etkinliğin iptalini isterken GKRY Hükümetinden Avrupa Birliği ve İspanya ile temasa geçerek gerekli engellemelerin yapılması talep edildi.

Gençlik Gücü Akademisince düzenlenen ve Real Madrid Vakfı tarafından duyurulan etkinlikte KKTC'li genç futbolcuların, Real Madrid Foundation Football Program Türkiye bünyesinde eğitim gören genç sporcularla hazırlık maçında karşılaşmaları planlanıyor.

ELAM Cephesi'nden yapılan açıklamada KKTC'de böyle bir organizasyonun düzenlenemeyeceği öne sürülerek, gerekli engellemeler için GKRY Hükümeti ile temasa geçildiği bildirildi.

Rum aşırı sağcı ELAM Cephesi'nin girişimiyle daha önce de İspanyol kulübü Barcelona'nın KKTC'de çocuklar için düzenleyeceği futbol etkinliği iptal edilmişti.