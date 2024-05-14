Aşırı sağcı İsrailliler, Gazze\'de yasa dışı yerleşim talebiyle gösteri yaptı

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Aşırı sağcı İsrailliler, saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kurulması talebiyle gösteri yaptı.

İsrail yerel basınında çıkan habere göre, aşırı sağcı İsrailliler, Gazze sınırında yer alan Sderot kentinde gösteri düzenledi.

Gazze'yi de gören bir noktada toplanan İsrailliler, 7 Ekim'den bu yana saldırı altındaki Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri inşa edilmesi çağrısı yaptı.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması için yapılan gösteri sırasında İsrail ordusunun aralıksız saldırılarına devam ettiği Gazze'nin kuzeyinden yükselen dumanlar dikkati çekti.

Gösterinin düzenlendiği alandan sadece birkaç kilometre ötede Filistinliler açlık ve İsrail saldırıları nedeniyle hayat mücadelesi verirken, Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulmasını isteyen aşırı sağcı İsrailliler müzik eşliğinde gösterilerini sürdürdü.

İsrail İskan Bakanı ve Ultra Ortodoks Birleşik Tevrat Yahudilik Partisi lideri Yitzhak Goldknopf da sosyal medya hesabından paylaştığı videoda gösteriye destek çağrısı yapmıştı.

İsrail'in Gazze'deki yasa dışı Yahudi yerleşimleri

İsrail ordusunun Gazze'de kara işgaline başlamasıyla ulusal basın ve sosyal medyada, buradaki yerleşim bölgelerine verilen "Gush Katif" ifadesi yeniden sıkça kullanılmaya başlandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinden orta kesimlerine kadar uzanan "Gush Katif" bölgesi, uluslararası hukuka aykırı inşa edilen 21 yasa dışı Yahudi yerleşim biriminden oluşuyordu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekildiği Ağustos 2005'te, "Gush Katif" bölgesindeki yerleşim birimlerinde oturan yaklaşık 8 bin 600 yasa dışı Yahudi yerleşimci başka bölgelere tahliye edilmişti.

İsrail'de sağcı ve özellikle aşırı sağcı siyasetçi ve aktivistler, hükümetten Gazze Şeridi'nde yeniden yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulmasını talep ediyor.