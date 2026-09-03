Aşırı sıcaklar Fransa müzelerini erken kapattırdı, gelirlerini düşürdü - Son Dakika
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Aşırı sıcaklar Fransa müzelerini erken kapattırdı, gelirlerini düşürdü

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Fransa'da yaz aylarındaki aşırı sıcaklar, müze ve tarihi yapıların ziyaret saatlerini değiştirmesine yol açtı. Bu durum, Louvre ve Versay gibi önemli kültürel kurumların bilet iadeleri ve ziyaretçi düşüşü nedeniyle milyonlarca avro gelir kaybetmesine neden oldu; Versay Sarayı'nda ziyaretçi sayısı yüzde 33 azaldı.

Fransa'da yaz aylarında etkili olan aşırı sıcaklar, müze ve tarihi yapıların ziyaretçilere kapılarını daha erken kapatmasına yol açarken, söz konusu kurumların gelir kaybetmesine neden oldu.

Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, bu yaz aşırı sıcaklardan dolayı ülkedeki farklı müze ve tarihi yapıların ziyaret saatlerinde değişikliğe gidildi.

Bu süreçte bazı müze ve tarihi yapılarda ziyaret sayısında düşüş yaşanırken, çok sayıda biletin ücreti iade edildi. Bu durum söz konusu kültürel kurumların gelir kaybetmesine neden oldu.

Fransa'da devlete ait tarihi yapıların yönetiminden sorumlu kurum olan Milli Yapılar Merkezi, bünyelerindeki yapıların ziyaretçilere erken kapatılması nedeniyle 525 bin avro tutarındaki bilet ücretlerini iade etti.

Milli Yapılar Merkezi Genel Direktörü Kevin Riffault, asıl gelir kaybının söz konusu yapıları ziyaret etmek için rezervasyon yapmaktan vazgeçenlerden kaynaklandığını söyledi.

Riffault, sorumlu oldukları yapıların tamamında ziyaretçi sayısında yüzde 7'yi aşkın düşüş yaşandığını belirtti.

Versay Sarayı bu yaz ziyaretçilere kapılarını 11 kez daha erken kapatırken, sıcak havaların en etkili olduğu zamanlarda ziyaretçi sayısında yüzde 33 azalma kaydedildi. Bu durumdan dolayı, Versay Sarayı 260 bin avro gelir kaybetti.

Louvre Müzesi'nde bilet iadeleri 1 milyon avroya mal oldu

Paris'teki tarihi yapı ve müzelerin ziyaretleri de sıcak havalardan etkilenirken, Louvre Müzesi haziran ve temmuzda 11 kez kapılarını ziyaretçilere daha erken kapattı.

Bu nedenle müzeyi ziyaret etmek için satın alınan 60 bin biletin ücreti sahiplerine iade edilirken, bu durum müze için 1 milyon avroya mal oldu.

Paris'teki Orsay Müzesi 70 bin avro, Orangerie Müzesi ise 60 bin avro tutarındaki bilet ücretini iade etti.

Kaynak: AA

Versay Sarayı, Fransa, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşırı sıcaklar Fransa müzelerini erken kapattırdı, gelirlerini düşürdü - Son Dakika

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